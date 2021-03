Saar-Derby : Ein Punktgewinn, der sich wie ein Sieg anfühlt

Trotz Unterzahl: Der Homburger Thomas Gösweiner (links) kämpft mit vollem Fokus und totaler Konzentration gegen zwei Elversberger um den Ball. Gösweiner spielte vor seinem Wechsel zum FC Homburg bei der SV Elversberg. Foto: Markus Hagen

Elversberg Warum sich Fußball-Regionalligist FC Homburg nach dem 1:1 in Unterzahl bei der SV Elversberg als moralischer Sieger fühlt.

„Wir sind überglücklich mit diesem Unentschieden.“ Das sagte Timo Wenzel, Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg, nach dem mehr als hochverdienten 1:1 seiner Elf am Samstagnachmittag im Saar-Derby der Regionalliga Südwest beim Titelanwärter SV Elversberg: „Meine Jungs haben alles in Sachen Taktik, Einsatz und Kampfeswillen umgesetzt, was wir uns in der Woche im Training erarbeitet haben. Ja, Wenzel war stolz auf seine Mannen, die an sich geglaubt hatten. Und das allen Widerständen zum Trotz.

Denn fast die komplette zweite Hälfte mussten die Grün-Weißen nach der Roten Karte für Torhüter David Salfeld in Unterzahl spielen, gerieten sogar kurz darauf in Rückstand. „Toll, wie wir uns dann gegen die drohende Niederlage gestemmt haben“, resümierte der neue Trainer des FCH. Nachdem sich im ersten Spielabschnitt beide Mannschaften mehr oder weniger im Mittelfeld neutralisiert hatten – die einzige Torchance im ersten Spielabschnitt hatte der FC Homburg mit einem abgefälschten 16-Meter Schuss von Patrick Lienhard, der knapp am Elversberger Tor vorbei ging – wurde die zweite Halbzeit etwas lebhafter und interessanter. Der FC Homburg, der mit der gleichen Startelf wie gegen den FK Pirmasens vor eine Woche auflief, hatte den besseren Start. Nach einem Freistoß von Jannik Sommer, verfehlte der Ex-Elverberger Thomas Gösweiner in der 47. Minute das SVE-Tor mit dem Kopf nur knapp.

Nur wenig später kam es dann zu einer aus Homburger Sicht höchst unglücklichen Szene: Homburgs Innenverteidiger Daniel Di Gregorio misslang ein Rückpass auf seinen Torhüter David Salfeld, Elversbergs Suero Fernandez konnte den Ball abfangen – und Salfeld, der den Fehlpass seines Vordermanns ausbügeln wollte, konnte Fernandez nur mit einem Foul stoppen. Notbremse – und damit die Rote Karte für den Torwart, zudem Freistoß aus etwa 17 Metern halbrechter Position.

Eine Chance, die sich der SVE-Kapitän Luca Dürholtz dann nicht nehmen ließ, zur 1:0-Führung traf (52.). Auch weil der eingewechselte Ersatzkeeper Marc Redl schlecht aussah. Ein durchaus haltbarer Freistoß. „Das Ding geht auf meine Kappe“, übte der 28-jährige Redl Selbstkritik. Und Daniel Di Gregorio ärgerte sich noch mehr über seinen Patzer: „Es tut mir für Salfeld und die Mannschaft leid, dass ich sie mit meinem Aussetzer so unter Druck gesetzt habe. Gut, dass wir trotzdem das Spiel nicht verloren haben“, zeigte sich der Routinier einerseits verärgert, andererseits erleichtert.

Denn wer nun dachte, dass die SVE in Überzahl und mit der Führung besser ins Spiel kommt, sah sich getäuscht. Der FC Homburg hielt dagegen, ließ lange Zeit nicht eine einzige echte Chance für den Meisterschaftsfavoriten zu. „Da ging noch was für uns, trotz Unterzahl“, wusste Wenzel.

Sehr zum Ärger ihres Trainer Horst Steffen, der festhielt: „Wir fanden gegen die Defensive und aufopferungsvolle kämpfende Homburger Mannschaft einfach keine spielerischen Mittel, um uns Torchancen zu erarbeiten. Am Ende haben wir es nicht einmal hinbekommen, sauber zu verteidigen und das 1:0 über die Zeit zu bringen.“ Steffens Pendant auf der FCH-Bank Wenzel hatte längst an alter Wirkungsstätte – der 43-Jährige spielte einst lange Zeit bei der SV Elversberg und war von 2015 bis 2017 SVE-Trainer der zweiten Mannschaft – die Verunsicherung des Gegners erkannt. Und reagierte: Wenzel wechselte mit Philipp Schuck (70.), Patrick Dulleck (79.) und Marcel Carl (79.) drei frische Offensivakteure ein.

Mit Erfolg. Denn in der 80. Minute fand der soeben eingewechselte Dulleck mit einer Maßflanke den Rechtsaußen Philipp Schuck, der im Strafraum seinen Gegenspieler Robin Fellhauer vernaschte und aus zehn Metern zum verdienten 1:1 traf. Schucks erster Saisontreffer – und dann noch ein so wichtiger „Eigentlich war es ein typisches 0:0-Spiel mit sehr wenigen Strafraumaktionen“, hielt der Homburger Ausgleichstorschütze fest.

Die Spieler des FC Homburg feiern den 1:1-Ausgleich. Foto: Markus Hagen

Und fast hätte Schuck mit seinen Kollegen sogar noch den Siegtreffer für die Grün-Weißen bejubeln können. Dulleck scheiterte am Elversberger Keeper Frank Lehmann, der Glück hatte, dass der abgewehrte Ball Marcel Carl nicht ganz erreichte (86.). Timo Wenzel gab zu: „Das wäre für uns dann doch etwas glücklich gewesen. Aber den Sieg hätte wir natürlich gerne auch mitgenommen.“

Exemplarisch für die SVE-Harmlosigkeit: Erst in der 90. Minute kam der Gastgeber zu seiner ersten nennenswerten Offensivaktion nach der Führung, als der eingewechselte Jean Koffi (13 Saisontore) das Homburger Tor mit einem Drehschuss verfehlte – deutlich. „Entscheidend für den Punkt war unsere konzentrierte Abwehr- und Defensivarbeit“, sagte Wenzel, der aber auch bedauerte, dass seiner Mannschaft immer wieder solche ärgerlichen und unnötigen Patzer passieren. Etwa zuletzt in Pirmasens, der zum Ausgleich in der Nachspielzeit führte. Oder eben nun in Elversberg, durch den die Gastgeber in Front gingen. „Solche Fehler ziehen sich durch die gesamte Saison wie ein roter Faden und kosteten schon so viele Punkte“, hielt Wenzel leicht konsterniert fest. Der Homburger Trainer war sich nämlich sicher: „Wenn es noch länger 0:0 gestanden hätte, wäre sogar der Sieg für uns möglich gewesen, weil Elversberg immer mehr hätte aufmachen müssen, da ihnen der eine Punkt für den Angriff auf Platz eins nicht reicht.“

Am Ende erkämpfte sich der FCH zumindest einen Punkt. Einen mehr als verdienten. Einen, den die Protagonisten im grünen Dress eher im Stillen genossen. „Toll, wie wir uns über Kampf, Wille und Einsatz nach dem Platzverweis und dem Rückstand gegen die drohende Niederlage gestemmt haben. In Pirmasens fühlte sich das 1:1 wie eine Niederlage an. Heute fühlt sich das 1:1 für uns wie ein Sieg an“, sagte Homburgs Teamkapitän Patrick Lienhard.

Für Wenzel war der Punkt „zum einen wichtig für die Moral; zum anderen, um uns von der Abstiegszone fern zu halten“. Recht hat er: Mit dem Zähler haben die Homburger 14 Partien vor Schluss weiterhin neun Punkte Vorsprung auf den 17. und ersten Abstiegsplatz, den aktuell die U21 der TSG Hoffenheim einnimmt.