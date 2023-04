Fußball-Regionalliga Südwest Ein gerechtes Ergebnis, das keinem hilft

„Die ersten 30 Minuten waren wir stark und sind verdient in Führung gegangen“, stellte Homburgs Trainer Timo Wenzel fest. Er hatte im Vergleich zum desaströsen Auftritt seiner Mannschaft in Kassel (0:2) vier neue Spieler in die Startelf beordert. Für den verletzten Torhüter David Salfeld stand Krystian Woszniak zwischen den Pfosten. Für Luca Plattenhardt, Philipp Hoffmann und David Hummel spielten Lukas Hoffmann, Arman Ardestani und Nico Theisinger.