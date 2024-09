Fußball-Regionalliga FC Homburg verbessert – aber wieder Remis

Der FCH hatte den Vorsprung fahrlässig aus der Hand gegeben. Es sprach zumindest für die Grün-Weißen, dass sie nach den Rückschlägen nicht auseinanderfielen, sondern das Spiel wieder an sich rissen. Eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit foulte Freiburgs Kevin Fournes Homburgs Weihrauch im Strafraum. Diesmal trat Mendler an – und erzielte das 2:2 (75.). In den Schlussminuten drängte Homburg vehement auf den Siegtreffer und hatte noch einige gute Chancen. Die letzten per Kopf in der Nachspielzeit, als Freiburgs Torwart Niklas Sauter erst einen Versuch des eingewechselten Dominic Schmidt aus drei Metern irgendwie über die Latte lenkte (94. Minute). Nach der folgenden Ecke wurde Michael Heiligs Kopfball von Freiburgs Murray gerade so geblockt (95.).