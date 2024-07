Fußball-Regionalliga Nach der Generalprobe liegen viele Karten auf dem Tisch

Der Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Südwest wirft seine Schatten voraus. Für den FC Homburg steht an diesem Samstag um 14 Uhr die Generalprobe im heimischen Waldstadion auf dem Programm. Im letzten Vorbereitungsspiel ist dann der SV Wehen Wiesbaden zu Gast, der vergangene Saison aus der 2. in die 3. Liga abgestiegen ist. Am darauf folgenden Freitag wird es für die Grün-Weißen dann ernst. Um 19 Uhr bestreitet Homburg das Eröffnungsspiel bei Aufsteiger Eintracht Trier.