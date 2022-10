Fußball-Regionalliga : Homburger halten dem Druck stand

Bahlingen Fußball-Regionalligist FC Homburg hat nach drei Niederlagen in Folge den Schalter umgelegt. Beim 1:0-Auswärtssieg gegen den Bahlinger SC waren am Samstag eine stabile Defensive und viel Kampf der Schlüssel zum Erfolg.

Gegenüber der 0:3-Niederlage am Spieltag zuvor gegen den FSV Mainz 05 II standen eine Reihe neuer Akteure in der Startelf. Für „Rot-Sünder“ Michael Heilig spielte Lukas Hoffmann in der Innenverteidigung. Für Luca Plattenhardt durfte Tim Steinmetz auf der Außenverteidigerposition ran. Markus Mendler spielte für Arman Ardestani im Mittelfeld. Das Sturm-Duo bildeten Thomas Gösweiner und Fabian Eisele, die für David Hummel und Joel Gerezgiher ins Team rückten.

In der 25. Minute gingen die Grün-Weißen ein wenig glücklich in Führung. Mendler trat eine Ecke, Bahlingens Torhüter Marvin Geng tauchte unter dem Ball durch. Fabian Eisele sagte danke und köpfte den Ball am zweiten Pfosten ohne Probleme ins verwaiste Tor. Es war Eiseles siebter Saisontreffer. Nun waren es die Bahlinger, die vehement protestierten. Dass Geng die Ecke nicht zu fassen bekam, sei auf ein Foul von Gösweiner zurückzuführen, monierten die Hausherren. Schiedsrichter Timo Lämmle sah es anders – der Treffer zählte. Nach rund einer halben Stunde vergab Gösweiner per Kopf die Chance zum 2:0. Auf der Gegenseite hätte Bahlingen wenig später den Ausgleich erzielen müssen. Rico Wehrle scheiterte zunächst am glänzend reagierenden FCH-Schlussmann David Salfeld. Dann setzte der Bahlinger den Nachschuss an die Latte – und köpfte den zweiten Abpraller schließlich über das Homburger Tor (35.). Riesendusel für das Team in Grün und Weiß.