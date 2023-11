DFB-Pokal Der grün-weiße Pokal-Wahnsinn geht weiter

„Wir haben leidenschaftlich gekämpft und wenig zugelassen. Unsere Taktik, immer wieder Nadelstiche zu setzen, ist voll aufgegangen“, jubelte Schwarz, der gegen Fürth hinten eine Fünferkette aufgeboten hatte, in der Lukas Quirin einen der Innenverteidiger gab. „So ungewohnt war das für mich nicht. In meiner Zeit beim FSV Mainz 05 II habe ich auch schon auf dieser Position gespielt“, sagte der variabel einsetzbare 24-jährige, der eigentlich ein ausgebildeter Offensivspieler ist, in Mainz aber auch mit Aufgaben in der Defensive betraut wurde. „Es war wirklich eine Superleistung von uns. Fürth hatte viel Ballbesitz, aber vor der Pause hatten sie kaum eine Chance“, freute sich Quirin, der zuvor anderthalb Jahre wegen eines Mittelfußbruchs nicht mehr von Anfang an gespielt hatte. „Lukas hat quasi aus der kalten Hose gespielt – und es überragend gemacht“, verteilte Trainer Schwarz ein Sonderlob. Dass er in der Defensive auf eine Fünferkette setzte, begründete er damit, dass es „gegen einen Zweitligisten eigentlich Wahnsninn ist, in der letzten Linie mit nur vier Spielern zu verteidigen.“