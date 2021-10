Fußball-Saarlandpokal : Homburg glückt die Generalprobe

Völklingen/Homburg Fußball-Saarlandpokal: Der Regionalligist überspringt die Hürde Röchling Völklingen ohne Probleme und zieht ins Achtelfinale ein. Am Freitag empfängt der FCH in der Liga Spitzenreiter Steinbach.

Drei Tage vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Regionalliga am Freitag (18.30 Uhr) im heimischen Waldstadion gegen den TSV Steinbach-Haiger hat der FC Homburg eine gelungene Generalprobe gefeiert.

Die Grün-Weißen gewannen am Dienstagabend vor rund 300 Zuschauern im Herrmann-Neuberger-Stadion beim Oberligisten SV Röchling Völklingen mit 4:0 (1:0) und zogen in das Achtelfinale des Saarlandpokals ein. Mann des Tages auf Seiten der Homburger war Loris Weiß, der drei Treffer erzielte.

Für FCH-Trainer Timo Wenzel war vor allem wichtig, dass seine Mannschaft vor dem Spiel gegen Steinbach im Pokal-Wettbewerb nicht allzu viele Körner ließ – und keine weiteren Verletzten zum Lazarett der Grün-Weißen stießen. Trotzdem war der Übungsleiter nicht ganz zufrieden. „Zur Halbzeit muss die Partie eigentlich entschieden sein“, meinte der 43-Jährige. War sie aber nicht. Weil Patrick Dulleck in der sechsten Minute nur die Latte traf und Damjan Marceta (9./44.) zwei ganz dicke Gelegenheiten liegen ließ, war ein Treffer von Weiß in der 24. Minute das einzige Tor, das vor dem Seitenwechsel fiel. Eine gefährliche Szene hatte auch der Oberligist in Durchgang eins. Nach einem Konter der Gastgeber traf Fabian Scheller den Außenpfosten.