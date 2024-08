Fußball-Regionalliga Ein Sieg gegen die Unsicherheit

Petö hat eine gewisse Unsicherheit bei seinem Team erkannt, gerade dann, wenn es in Rückstand gerät. Bislang lag der FC Homburg in dieser Saison noch kein einziges Mal in Führung. „Mit einem 1:0 im Rücken spielt es sich einfach leichter“, meint der Neuzugang, der die drei Punkte auch wichtig fände, um „ein bisschen mehr Ruhe von außen“ zu bekommen. Denn die Nervosität von Seiten der Anhänger scheint nach dem schwachen Saisonstart beinahe mit Händen zu greifen. Kritisiert wurde in den sozialen Netzwerken unter anderem, dass die Mannschaft in der Woche vor der Partie gegen Kassel einen freien Tag bekommen habe und die Trainingseinheiten nur zwischen 60 und 80 Minuten dauerten. „Regeneration ist wichtig. Ich kann als Trainer beurteilen, wie oft und wie intensiv trainiert werden soll“, sagt Schwarz. Am Samstag gegen Kassel sollte die Mannschaft die Aussage des Trainers tunlichst mit drei Punkten untermauern.