FC Homburg : Mit neuem Elan an „starke Monate“ anknüpfen

Cheftrainer Timo Wenzel (rechts) hat mit Enver Marina (links) einen neuen Torwarttrainer im Team. Den Kader des FCH verstärken Schlussmann Krystian Wozniak (ab 2.v.l.), Markus Mendler und Eigengewächs Mika-Louis Gilcher. Foto: Markus Hagen/Hagen

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg startet unter Trainer Timo Wenzel mit großen Ambitionen in die Vorbereitung. Den Kader, der erst mit zwei Neuzugängen gespickt ist, will er noch verstärken.

Ein erstes Warmlaufen für die neue Saison hat am Montagmorgen für den FC Homburg angestanden. Gut gelaunt sind Spieler und Trainer des Fußball-Regionalligisten nach vierwöchiger Pause in die Vorbereitung gestartet. „Es kribbelte schon wieder, mit meinen Jungs zu arbeiten“, sagt Trainer Timo Wenzel und fügt an: „Nach der langen letzten Saison mit 42 Punktspielen war es aber wichtig, eine längere Regenerationspause zu machen.“

Und so ganz haben Spieler und Trainer nicht geruht. Besonders Wenzel, für den es nach seiner Amtsübernahme im März die erste komplette Vorbereitung mit den Grün-Weißen ist, war in den zurückliegenden Wochen mit vielen organisatorischen Dingen beschäftigt, auch mit der Kaderplanung. Den großen Umbruch, den viele nach der durchwachsenen Vorsaison als nötig ansahen, werde es aber nicht geben. Mit Markus Mendler vom 1. FC Saarbrücken, der auf allen Positionen im offensiven Mittelfeld spielen kann, und Torhüter Krystian Wozniak von Borussia Dortmund II stehen erst zwei Verpflichtungen fest. Ein dritter Neuzugang war für den Montag geplant. Doch dieser sagte am Sonntag ab. Wenzel: „Es gab viele Gespräche mit Spielern und deren Beratern, die für uns in Frage kommen, und es wird noch viel Gesprächsbedarf geben.“ Der 43-Jährige sucht noch einen Stürmer und einen offensiven Außenbahnspieler. „Mit Patrick Dulleck und Damjan Marceta haben wir zurzeit nur zwei Stürmer, nachdem Thomas Gösweiner wegen eines Kreuzbandrisses noch bis Ende des Jahres ausfällt“, erklärt der Übungsleiter. Gösweiner ist zuversichtlich, dass er Mitte Februar wieder voll einsatzfähig sein wird, obwohl wegen seines Kreuzbandrisses demnächst eine weitere OP ansteht. „Unser Kader wird eine Stärke von 20 bis 21 Feldspielern haben, plus drei Torhüter.“ Vier Neuzugänge sollen zum Saisonauftakt dann insgesamt dabei sein. „Ich bin überzeugt, dass dies ausreichen wird. Zu Beginn meines Trainerjobs in Homburg hieß es, für die nächste Saison sind gut zehn bis zwölf Neuverpflichtungen zu tätigen. Dies sehe ich aber inzwischen ganz anders.“ Bis auf zwei Spieler unter seiner Regie hätten sich alle sehr gut – auch als Team – weiterentwickelt. „Wir haben starke drei Monate hinter uns. Ich bin überzeugt, dass wir uns mit den gezielten Verstärkungen noch weiter verbessern werden.“ Einen Neuzugang gibt es auch im Trainerteam der Grün-Weißen: Torwarttrainer Enver Marina löst den scheidenden Coach Oliver Müller ab. Der 44-jährige Marina stand in der vergangenen Saison noch beim Oberligisten FV Diefflen zwischen den Pfosten.

Markus Mendler gibt sich zuversichtlich, dass er mit seinem neuen Team eine sehr gute Rolle in der kommenden Saison der Regionalliga Südwest spielen kann. „Wir wollen ein wichtiges Wort um die Topplätze mitsprechen. Dazu sind wir auf jeden Fall in der Lage.“ Auch Timo Wenzel zeigt sich optimistisch. „Platz eins bis fünf ist als Ziel durchaus realistisch, wenn es mehr wird, umso besser.“ Als Meisterschaftsanwärter sieht er Vorjahres-Vizemeister SV Elversberg und den letztjährigen Tabellendritten Kickers Offenbach. „Dazu kommen der TSV Steinbach-Haiger und der VfB Stuttgart II, die ich mit uns oben unter den besten Fünf erwarte.“

Die erste Einheit über 90 Minuten am Montag war zum Hineinschnuppern. Aufwärmen, Stabilisationstraining, Spielform Fünf gegen Fünf und ein Trainingsmatch standen zum Auftakt auf dem Programm. Mit dabei war auch der lange Zeit verletzte Mittelfeldspieler Serkan Göcer, der sich im vergangenen Herbst in Kassel einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. „Er ist wieder voll belastbar, wird aber noch etwas vorsichtig in den ersten Tagen zur Sache gehen“, erklärt der FCH-Trainer. Mit Mika-Louis Gilcher aus der eigenen U19 gehört ein Eigengewächs nun fest zum Regionalligakader. Sieben Jahre kickte er schon in der FCH-Jugend. ,,Im Januar erhielt ich die Chance, bei den Profis mit zu trainieren, weil coronabedingt kein Training bei der U19 möglich war.“ Wenzel war vom Talent Gilchers überzeugt. Im März erhielt der 18-Jährige einen Zwei-Jahres-Profivertrag. „Klar muss ich noch viel lernen und mich hocharbeiten“, weiß Mika-Louis Gilcher, der sich nach seinem Mittleren Bildungsabschluss vor wenigen Tagen nun erst einmal als Fußballprofi probieren will.

Bei der großen Vorfreude der Mannschaft auf die neue Runde spielt auch die Aussicht auf Zuschauer eine Rolle. Nach Gesprächen auch mit der Landesregierung ist im Saarland in der Regionalliga Südwest eine Kapazität von 50 Prozent erlaubt. Für das Homburger Waldstadion wären demnach aktuell bis zu 8200 Zuschauer möglich. „Das kann sich aber auch jederzeit bis zum ersten Heimspiel ändern. Wir müssen die Corona-Entwicklung im Auge behalten“, erklärt FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik. Informationen zum Dauerkartenvorverkauf werde es im Verlauf der nächsten Woche geben.