Fußball-Regionalliga FC Homburg rüstet sich für die Restrunde

Etwas mehr als sieben Wochen nach dem letzten Punktspiel in der Regionalliga Südwest ging es für die Fußballer des FC Homburg am Mittwoch wieder raus auf den Platz. Am Vormittag trafen sich die Mannschaft und Trainer Danny Schwarz zu einer ersten Einheit auf dem Übungsgelände hinter dem Waldstadion. Die Saison-Halbzeit in der Spielklasse ist bereits überschritten. 13 Liga-Spiele haben die Grün-Weißen noch vor der Brust. 13 Spiele, in denen der Tabellendritte aus der Saarpfalz den Sechs-Punkte-Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers wettmachen will.