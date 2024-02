Fußball-Regionalliga FC Homburg trennt sich 1:1 von Hoffenheim II

Die Homburger begannen mit Jakob Mayer im Tor, die Verteidigung bildeten Laurin Von Piechowski, Felix Weber sowie die Außenspieler Dennis Lippert und Raphael Akoto. Mart Ristl und Patrick Weihrauch spielten in der Zentrale vor der Abwehr. Daneben liefen im Mittelfeld Maximilian Jansen, Markus Mendler und Angelos Stavridis auf. Einzige Spitze war David Hummel. Stavridis und Mendler hatten die ersten Chancen für die spielerisch überlegenen Homburger. Zum Ärger von Schwarz waren es aber die Hoffenheimer, die mit ihrem ersten Torschuss durch Louis Schulze in Führung gingen. „Wir schon in den Testspielen in der Türkei kassieren wir wieder aus dem Nichts ein Tor“, monierte Schwarz. Es blieb vor der Pause die einzige Chance für die TSG. Homburg glich durch Markus Mendler, der eine scharfe Hereingabe verwertete, zum 1:1 aus. Zehn Minuten vor der Halbzeit traf Jansen aus der Distanz zudem den Pfosten.