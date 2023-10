Fußball-Regionalliga Ein rabenschwarzer „Freitag, der 13.“

Am Freitag, den 13., erlebte Fußball-Regionalligist FC Homburg zwar nicht unbedingt einen Spiel gewordenen Alptraum – aber doch einen rabenschwarzen Tag. Zufrieden gewesen sein werden die Grün-Weißen jedenfalls ganz sicher nicht mit dem einen Punkt, den sie durch das 1:1 (1:1) im Auswärtsspiel bei Schlusslicht TuS Koblenz zurück in die Saarpfalz gebracht haben. Koblenz hatte zuvor elf seiner zwölf Ligaspiele verloren – ging also als klarer Außenseiter in die Partie gegen die Homburger, die sich zuletzt mit guten Leistungen in der Tabelle nach vorne gepirscht hatten.