Fußball-Regionalliga : Schaulaufen für das neue Arbeitspapier

Luca Plattenhardt (am Ball) hat seinen Vertrag beim FC Homburg gerade um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Bei 13 anderen Spielern der Saarpfälzer laufen die Arbeitspapiere aber aus. FCH-Trainer Timo Wenzel will in Bahlingen ganz genau hinschauen, wer sich für einen neuen Vertrag empfehlen will. Foto: Markus Hagen

Homburg Ein Blick auf die Tabelle verrät: Sportlich geht es beim Auswärtsspiel des FC Homburg in der Fußball-Regionalliga am Samstag beim Bahlinger SC nicht mehr um allzu viel. FCH-Trainer Timo Wenzel wird trotzdem ganz genau hinschauen.

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat mit seinem neuen Trainer Timo Wenzel noch kein Spiel verloren. Einen Auswärtssieg durfte der FCH unter Wenzels Regie bislang aber eben auch nicht feiern. Alle vier Partien auf fremden Plätzen endeten Remis. Das soll sich am Samstag ändern. Dann treten die Grün-Weißen ab 14 Uhr beim Tabellensiebten Bahlinger SC an. Mit einem Sieg würde der Neunte Homburg in der Tabelle an den Baden-Württembergern vorbeiziehen. Rang sieben dürfte in dieser Saison dann auch das höchste der Gefühle für die Saarpfälzer sein. Die ersten sechs in der Tabelle sind der Konkurrenz schon um mindestens neun Punkte enteilt. Das Hinspiel im Waldstadion entschied Bahlingen mit 1:0 für sich. Das soll diesmal im Stadion Kaiserstuhl anders laufen.

Doch Vorsicht ist geboten: Die Gastgeber spielen bislang die beste Regionalliga-Runde ihrer Vereinsgeschichte. Der SC lege „eine erstaunlich gute Saison“ hin, zollt auch Wenzel dem Gegner Respekt. Es werde ein „erneut schweres Auswärtsspiel“, eine „Partie auf Augenhöhe“, prophezeit der Trainer. Zum Abschluss der englischen Woche müsse sein Team an die spielerisch ordentliche Leistung aus der Partie am Dienstag gegen den FSV Mainz 05 II anknüpfen kann. Dort hieß es nach 90 munteren Minuten und einem offenen Schlagabtausch 2:2.

Info FCH: Pokalhalbfinale gegen FCS terminiert Der Termin für Halbfinale des Saarlandpokals zwischen dem FC Homburg und dem 1. FC Saarbrücken steht fest. Regionalligist Homburg empfängt den Drittligisten am Dienstag, 18. Mai, um 17 Uhr im Waldstadion. Der Sieger trifft am 29. Mai im Finale auf Regionalligist SV Elversberg, der das Freilos gezogen hatte. Die drei Profivereine waren kampflos in die Vorschlussrunde eingezogen, weil der Saarländische Fußballverband jene Amateurclubs, die noch im Wettbewerb vertreten waren, durch eine Beteiligung an den Einnahmen zu einem freiwilligen Verzicht bewegt hatte. Nur so konnte der Wettbewerb überhaupt noch zu Ende gebracht werden. Letztes Jahr hatte Homburg den FCS im Pokalhalbfinale mit 3:0 bezwungen, unterlag aber im Endspiel mit 2:3 nach Elfmeterschießen gegen Elversberg.

Seine Startelf wird Wenzel erneut umbauen müssen. Marco Hingerl ist nach seiner fünften gelben Karte gesperrt. Für ihn wird Kapitän Patrick Lienhard, der seinerseits gegen Mainz gesperrt fehlte, ins Mittelfeld zurückkehren. Innenverteidiger Stefano Maier kann dagegen auflaufen. Am Dienstag hatte der 28-Jährige gegen Mainz einen Schlag auf die Wade bekommen und sich einen Bluterguss zugezogen. Am Freitag konnte Maier dann aber wieder problemlos mit dem Team trainieren. Der mit dem Coronavirus infizierte Jonas Scholz steht weiter nicht zur Verfügung. Mittelfeldspieler Mart Ristl (Muskelfaserriss), Maurice Springfeld (Schulter-Operation) und Serkan Göcer (Kreuzbandriss) haben nach ihren Verletzungen in dieser Woche wieder mit leichtem Lauftraining begonnen. An einem Einsatz ist aber noch nicht zu denken. „Maurice könnte eventuell in zehn Tagen wieder ins Teamtraining zurückkehren“, zeigt sich Wenzel optimistisch, dass sein Innenverteidiger in der Schlussphase der Saison wieder ins Geschehen eingreifen könnte. Denn weitere Optionen in der Hintermannschaft wären für den FCH Gold wert. Die Defensive ist mit 45 Gegentoren das Sorgenkind der Grün-Weißen.

Unterdessen nehmen die Personalplanungen bei den Homburgern Fahrt auf. Luca Plattenhardt hat seinen Vertrag gerade um zwei Jahre verlängert. Doch die Arbeitspapiere von 13 Akteuren (Marc Redl, Niklas Knichel, Stefano Maier, Ivan Sachanenko, Maurice Springfeld, Philipp Schuck, Tim Stegerer, Serkan Göcer, Jannik Sommer, Maximilian Bell-Bell, Patrik Dulleck, Marcel Carl und Damjan Marceta) laufen aus. „Zwei Spielern haben wir mitgeteilt, dass wir nicht mehr mit ihnen planen“, sagt Wenzel. Namen wollte der 43-Jährige aber noch nicht nennen. „Wir haben bestimmte Vorstellungen, welche Spieler wir halten wollen. Wir werden in den nächsten Spielen ganz genau hinschauen.“