Fußball-Regionalliga Grün-weiße Auferstehung vor Ostern?

Mitte März hatte er nach der 0:2-Heimpleite gegen den Bahlinger SC gesagt: „Wir müssen realistisch sein. Nach so einer Leistung tue ich mich schwer, in irgendeiner Form vom Aufstieg zu reden.“ Dies klang am Dienstag dann allerdings wieder ganz anders: „Wir sind noch in der Verlosung“, gab Schwarz zu Protokoll. Womöglich spielt die Hoffnung eine Rolle, dass die Stuttgarter Kickers am Samstag beim Tabellenzweiten TSG Hoffenheim II straucheln. Dann könnte der FCH aus eigener Kraft wieder bis auf vier Punkte an den Ligaprimus heranrücken. Und im Saisonfinale empfängt der FCH die Kickers noch im Waldstadion. All diese Überlegungen sind freilich Makulatur, wenn Homburg seine Hausaufgaben nicht erledigt: Und die nächste Aufgabe ist der FC Astoria Walldorf, der zuletzt drei Spiele in Folge verloren hat.