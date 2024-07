Fußball-Regionalliga Kober glaubt, dass beim FCH „etwas zusammenwächst“

Rund 14 Tage vor dem Saisonauftakt in der Fußball-Regionalliga Südwest stand für den FC Homburg am Samstag in Erbach das vorletzte Testspiel auf dem Programm. Und FCH-Trainer Danny Schwarz wird gefallen haben, was er in der ersten Halbzeit von seiner Mannschaft sah. Gegen den FC Victoria Rosport, der vergangene Saison in der ersten Liga Luxemburgs Rang sechs belegt hatte, gewannen die Grün-Weißen mit 4:0 (4:0).