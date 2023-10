Nach Führung zunächst schneller Gegentreffer Ein hochverdienter Homburger Sieg

Der FC Homburg machte in der zweiten Halbzeit weiter Druck. Fabian Eiseles Kopfball (51.) konnte Torhüter Brinkies mit Mühe noch parieren. Weihrauch traf aus 17 Metern (54.) das Lattenkreuz des Offenbacher Tores. In der 72. Minute sorgte Patrick Weihrauch für den lang ersehnten Homburger Führungstreffer. Ein langer Freistoß von Mendler in den Strafraum landete bei dem Mittelfeldspieler und der ließ dem starken Offenbacher Keeper keine Abwehrchance. 1:0 für den FC Homburg. Doch lange jubeln konnten die FCH-Anhänger nicht. Nur 40 Sekunden später glichen die Offenbacher mit ihrem erst zweiten Torschuss der Partie durch den eingewechselten Benjamin Hadžić zum 1:1 aus. Doch der FCH ließ sich nicht beirren und arbeitete am erneuten Führungstreffer. Man wollte unbedingt den zweiten Saisonheimsieg. In der 82. Minute wurde das Team belohnt: Eckball von Mendler und den wuchtete Innenverteidiger und Mannschaftskapitän Felix Weber mit dem Kopf zum 2:1-Siegtreffer ins Offenbacher Tor. Offenbach kam nicht mehr zurück, auch wenn man es versuchte. Dafür stand die Homburger Defensive am Samstagnachmittag sehr sicher.