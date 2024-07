Fußball-Regionalliga Eine eiskalte Dusche zum Saisonauftakt

Die Metapher von der „kalten Dusche“ passte selten so gut wie am Freitagabend. Wie begossene Pudel standen Spieler und Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg nach der 1:4-Niederlage bei Aufsteiger Eintracht Trier auf dem Rasen des Moselstadions. So hatten sich die Grün-Weißen den Auftakt in die neue Saison nach einer vielversprechenden Vorbereitung nicht vorgestellt. Riesenenttäuschung herrschte auch bei den rund 500 mitgereisten Homburger Fans unter den knapp 5000 Zuschauern. Wie in der vergangenen Saison hatte ihr Team wieder einen kapitalen Fehlstart in die Runde hingelegt.