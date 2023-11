Fußball-Regionalliga „Superjoker“ Harres schlägt wieder zu

Mit dem 3:0 (0:0)-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den TSV Steinbach Haiger haben die Pokalhelden des FC Homburg am Samstag auch in der Fußball-Regionalliga Südwest einen Erfolg gefeiert. Vier Tage nach dem 2:1-Sieg in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Zweitligist Spvgg. Greuther Fürth fand der FCH im Waldstadion gegen Steinbach Haiger zwar schwer in die Partie, siegte nach einer Leistungssteigerung nach der Pause aber noch klar. Homburg kletterte auf Rang drei, der Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers beträgt aber nach wie vor drei Punkte.