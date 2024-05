Fußball-Regionalliga Der FC Homburg verhagelt den Kickers die Meisterschaft

Die Kickers schienen im zweiten Abschnitt immer nervöser zu werden. Womöglich auch, weil bekannt wurde, dass Stadtrivale VfB II gegen Hoffenheim 2:0 in Führung lag – und in Homburg zwingend ein Sieg her musste, um den Titel nicht am letzten Spieltag aus der Hand zu geben. Homburg ließ sich von der Hektik nicht anstecken, stand gut in der Defensive und setzte immer wieder gefährliche Konter. Der eingewechselte Harres eroberte im Mittelfeld den Ball – und dann ging es ganz schnell. Harres spielte zu Hummel, der überließ im Strafraum Markus Mendler den Ball, welcher die Kugel wieder mit viel Gefühl in den Lauf von Harres „chippte“. Der 22-Jährige ließ sich die Chance nicht nehmen und erhöhte auf 2:0 (66.).