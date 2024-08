Fußball-Regionalliga Südwest Mit neuem Selbstvertrauen ins nächste Heimspiel

Fehlen werden dem FCH am Freitag hingegen Max Dombrowka (Achillessehnenproblemen) und Ramzi Ferjani, der sich im Spiel der U23 eine Sprunggelenkverletzung zugezogen hat und zudem am Montag am Blinddarm operiert wurde. In Frankfurt hatte sich Stammtorwart Tom Kretzschmar eine Nervenverletzung im Schulterbereich zugezogen. Seine rechte Hand wurde taub. Schwarz: „Er ist auf dem Weg der Besserung. Er bekam von den Ärzten grünes Licht für die Trainingsaufnahme am Donnerstag.“ Sollte er diese Einheit nach drei Tagen Pause ordentlich bewältigen, könnte er auch am Freitagabend wieder zwischen den Pfosten stehen.