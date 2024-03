Fußball-Saarlandpokal Böse Überraschung gerade noch abgewendet

In der zweiten Halbzeit bedurfte es dann schon eines Handelfmeters, den Markus Mendler in seinem 100. Pflichtspiel für den FC Homburg zum 1:1 (53.) sicher verwandelte. Der Regionalligist hatte die Partie nun sicher in der Hand, erspielte sich auch weitere gute Möglichkeiten. So traf Eisele mit einem Kopfball nur die Latte (72.). Die 2:1-Führung zwei Minuten später für die Grün- Weißen aus Homburg durch Ivan Knezevic (74.) ging in Ordnung. Nachdem Mendler das 3:1 auf dem Fuß hatte, verwandelte Phil Harres einen Freistoß sehenswert aus 25 Metern zum 3:1 (84.). Die Partie schien entschieden zu sein. Aber Auersmacher verkürzte nur zwei Minuten später etwas überraschend durch den Ex-Homburger Phlipp Marco Wunn auf 2:3 (86.) und hielt die Begegnung damit offen. Die Hausherren warfen nun alles nach vorne. Die Homburger Abwehr schwamm mehrfach und die Grün-Weißen hatten Glück, dass dem SV Auersmacher nicht noch bei einem Außenpfostentreffer der Ausgleich gelang. „Das war wirklich unnötig, dass wir noch so um den Sieg zittern mussten. Aber das ist halt der Pokal“, atmet Danny Schwarz auf. Torschütze Markus Mendler erklärte: „Wir geraten immer wieder in Rückstand und das spielte Auersmacher in die Karten. Letzten Endes sind wir aber in der nächsten Runde.“ Ivan Knezevic, der den FCH mit 2:1 in Führung brachte, fand: „Wie wir als Außenseiter in den vergangenen DFB-Pokalspielen bekam diesmal Auersmacher durch seine Führung noch mehr Oberwasser. Wir taten uns echt schwer. Eigentlich war nach dem 3:1 alles klar für uns, aber so kamen wir nochmals in Bedrängnis. Es war ein Pflichtsieg, mehr aber auch nicht.“ Letztlich zählten nur das Ergebnis und das Weiterkommen, betont Außenverteidiger Tim Steinmetz, der die 90 Minuten von der Bank aus verfolgte.