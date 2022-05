Fußball-Regionalliga Südwest : Homburg hält den Pokaltraum am Leben

Auersmacher/Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg setzt sich im Halbfinale des Saarlandpokals glücklich mit 2:1 gegen den SV Auersmacher durch. Dessen Trainer Jan Berger erhebt schwere Vorwürfe. Finale am 21. Mai in Saarbrücken gegen Elversberg.

„So eine Nervenschlacht möchte und könnte ich nicht jede Woche mitmachen. Das war kein normales Pokalspiel“, sagte Homburgs Trainer Timo Wenzel nach der Partie am Donnerstagabend. Der Trainer wirkte dabei sichtlich angeschlagen, aber auch erleichtert. „Ich war vor dem Spiel nervös, habe aber versucht, das vor meinen Spielern zu verbergen.“ Das Aus im Pokal gegen einen zwei Klassen tieferen Verein hätte aus einer ohnehin durchwachsenen wohl eine absolut enttäuschende Runde gemacht. Nun spielt der FCH am 21. Mai im Saarbrücker Ludwigsparkstadion gegen Regionalliga-Spitzenreiter SV Elversberg zumindest um den Saarlandpokal.

Der Einzug ins Finale hing aber am seidenen Faden. Nach drei Minuten enteilte Auersmachers Nils Cuccu den Homburgern Jonas Scholz und Tim Stegerer auf der rechten Seite und traf mit einem sehenswerten Heber zum 1:0 für den Außenseiter. Die Führung war kein Zufallsprodukt. Dass Auersmacher kein normaler Saarlandligist ist – unter anderem mit seinem 5:3-Sieg im Pokal-Viertelfinale gegen Hertha Wiesbach gehobene Oberliga-Reife unter Beweis stellte – ist keine Erklärung dafür, was sich in den ersten 45 Minuten auf dem Rasen abspielte. Auersmacher spielte Jojo mit dem FCH, hatte mehrfach dicke Gelegenheiten, auf 2:0 zu erhöhen. Die größte: In der 32. Minute legte FCH-Torwart David Salfeld vor dem eigenen Strafraum den Ball unfreiwillig für Cuccu vor, der zur Erleichterung der rund 400 Homburger Fans unter den 1500 Zuschauern knapp am leeren Tor vorbeischoss. Dem FCH gelang abgesehen von einem Schuss von Patrick Dulleck, der mehrere Meter am Tor vorbei ging, rein gar nichts.