Fußball-Regionalligist FC Homburg FC Homburg verpflichtet Daniels Ontuzans

Die Grün-Weißen waren schon nach sechs Minuten durch ein Tor von Alexandru Core in Rückstand geraten. Zwei Minuten später glich Torjäger Phil Harres aus. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Torchancen gab es kaum, bis der FCH etwas überraschend durch Ivan Knesevic (33.) mit 2:1 in Führung ging. Kurz vor der Pause glichen die Rumänen durch Sergio Cortelezzi aus. „Das war ein total unnötiges Gegentor, das so nicht fallen darf“, ärgerte sich Schwarz. Mit der zweiten Halbzeit zeigte sich der FCH-Trainer insgesamt aber zufrieden. „Trotz müder Beine von den intensiven Einheiten in dieser Woche spielten wir schon ganz ordentlich, wenn auch die Präzision in einigen Aktionen nach über acht Wochen Pause zu wünschen übrig ließ.“