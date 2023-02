Fußball-Regionalligist FC Homburg : Zwei Schwalben und ein leidenschaftlicher Kampf

Fabian Eisele (am Boden) hatte für den FC Homburg, der gegen Hoffenheim lange in doppelter Unterzahl spielen musste, die beste Torchance ausgelassen. Foto: Markus Hagen

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg spielt 45 Minuten zu neunt gegen Hoffenheim II und hält ein 0:0-Unentschieden.

Es war ein turbulenter Jahresauftakt für den FC Homburg. Am Ende freuten sich die Grün-Weißen über das torlose Remis im Nachholspiel der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die TSG Hoffenheim II. Denn der Gastgeber erkämpfte sich den Zähler vor 1135 Zuschauern im Waldstadion in einer über 45-minütigen doppelten Unterzahl. „Jeder im Stadion kann stolz auf diese Mannschaft sein, die sich tapfer gewehrt und sich dank ihres tollen Kampfgeistes dieses Unentschieden verdient hat“, sagte Timo Wenzel. Nicht nur für den FCH-Coach fühlte sich dieses Remis wie ein Sieg an. Und das, obwohl die Homburger damit im Titelkampf bei acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Ulm als neuer Dritter nicht wirklich an Boden gut machten.

Wenn vor den Toren auch eine Flaute herrschte, ging es abseits der Strafraumgrenzen doch hoch her. Schiedsrichter Christopher Reimund zeigte sich in seinem 28. Regionalligaspiel sehr spendabel, was das Verteilen von Karten anging. Bisher zeigte er über 150 Mal den gelben Karton. Am Samstag kamen zehn Gelbe und zwei Gelbe/Rote hinzu. Die Homburger Nico Theisinger, der kurzfristig für Joel Gerezgiher (muskuläre Probleme) in die Startelf gerückt war, und Fanol Perdedaj fingen sich schnell die erste Verwarnung. Und so dauerte es nur 27 Minuten, bis die Hoffnung der Grün-Weißen auf den für das Titelrennen so wichtigen Dreier schwand. Theisinger ging gut 20 Meter vor dem Strafraum zu Boden. Aufregung auf den Rängen. Doch Reimund entschied berechtigterweise auf Schwalbe. Die Quittung für den jungen Homburger: Gelb-Rot. Auf und neben dem Platz kam es nun zu Rudelbildungen. Die Homburger Bank war sauer. „Ein wenig Fingerspitzengefühl hätte ich vom Schiri schon erwartet.“ Nicht nur Wenzel erhielt Gelb, sondern auch Mart Ristl. Der Kapitän war nach einer Schambeinentzündung noch nicht fit. Ohne gespielt zu haben, kassierte er den zehnten gelben Karton, ist damit für das nächste Spiel beim abstiegsbedrohten VfR Aalen gesperrt.

Spielerisch passierte auf dem Feld weiter sehr wenig. Bis auf eine Möglichkeit für FCH-Torjäger Fabian Eisele (9.) sowie Chancen für die Hoffenheimer Abdul Fesenmeyer – Homburgs Keeper David Salfeld hielt glänzend (11.) – und Muhammed Damar per Freistoß (43.) gab es nichts Nennenswertes zu sehen. Dafür zückte der Unparteiische in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut Gelb-Rot: Perdedaj ließ sich im TSG-Strafraum fallen. Wieder Schwalbe– und wieder ein Platzverweis. Die gesamte zweite Hälfte hieß es demnach neun gegen elf.