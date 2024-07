Fußball-Regionalliga Eine Generalprobe, die Lust auf mehr macht

Und es sah zunächst richtig gut aus, was die Grün-Weißen zeigten. Homburg begann druckvoll. Nicht einmal eine Minute war gespielt, als Nischalke den ersten Warnschuss abgab. Wenig später zappelte der Ball zwar im Netz der Gastgeber. Doch der vermeintliche Treffer von Antonio Jonjic zählte wegen einer Abseitsstellung nicht. In der siebten Minute hatten Schiedsrichter Luca Schiliro und sein Team dann aber nichts zu beanstanden. Steinmetz hatte zuvor von der rechten Seite geflankt. Weihrauch hatte noch Zeit, sich das Leder zurechtzulegen – und zum 1:0 ins rechte Eck zu schießen. Die Saarpfälzer blieben am Drücker, hatten aber in der 18. Minute Pech: Markus Mendler traf den Pfosten. Die Hessen, die vergangene Saison noch in der 2. Liga spielten, konnten sogar froh sein, dass es beim Stand von 0:1 aus ihrer Sicht in die Kabinen ging. Nischalke und Suljic hatten weitere Gelegenheiten für den FCH. In beiden Fällen rauschte der Ball knapp am Tor vorbei.