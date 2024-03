Fußball-Regionalliga Waldstadion bleibt Selbstbedienungsladen

Dabei war die Leistung am Freitagabend gegen den VfB II über weite Strecken gar nicht schlecht. Homburg hatte eine Fülle an Chancen, konnte diese aber abgesehen von Dominic Schmidt, dessen Kopfball vom Stuttgarter Dominik Nothnagel zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Hausherren ins eigene Netz abgefälscht wurde (26. Minute), aber nicht nutzen. Über diesen Umstand ärgerte sich FCH-Trainer Danny Schwarz fast so sehr wie über den späten Siegtreffer der Stuttgarter in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Luca Raimund. Unmittelbar vor dem Treffer gab es einen Einwurf für den VfB. Fernsehbilder legen aber nahe, dass der Einwurf Homburg hätte zugesprochen werden müssen. „Daneben werden uns dann noch zwei klare Elfmeter verwehrt“, klagte Schwarz. Er meinte damit eine Szene, als dem Stuttgarter Leon Reichardt nach einem Freistoß von Markus Mendler der Ball an die Hand sprang (15.), sowie ein nicht geahndetes Foul von VfB-Torwart Finn Böhmker, der im Strafraum gegen Phil Harres klar zu spät dran war – aber nicht sanktioniert wurde (27.).