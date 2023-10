Regionalliga Südwest FCH ist vor Duell mit Mainz II gewarnt

Nach dem Sieg gegen Hessen Kassel wollen die Homburger Fußballer auch aus dem Mainzer Bruchwegstadion drei Punkte in der Regionalliga Südwest mitnehmen. Homburgs Gegner, die U21-Mannschaft des FSV Mainz 05, liegt zwar mit erst 17 Punkten mit Rang 15 auf dem viertletzten Tabellenplatz, doch FCH-Trainer Danny Schwarz hat allen Grund, seine Spieler vor dieser Partie zu warnen: „Mainz holte 14 seiner bisher 17 Zähler im eigenen Stadion. Diese Zahl zeigt auf, wie heimstark die Mainzer sind“, merkt der Coach an. Dabei denkt er auch daran, „dass die Liga in dieser Saison sehr ausgeglichen besetzt ist. Jeder kann jeden schlagen.“ Und auch sein Team hatte in der Vergangenheit schon unliebsame Überraschungen an den zurückliegenden 14 Spieltagen erleben müssen. So gab es neben dem Unentschieden in Koblenz auf eigenem Platz nur ein mageres 2:2 gegen den Tabellenvorletzten TSV Schott Mainz und vor 14 Tagen ein mehr als dürftiges 1:1 beim Schlusslicht TuS Koblenz. „Der Tabellenplatz der Mainzer spielt für uns keine Rolle. Es gilt mit maximaler Leistungsbereitschaft, die drei Punkte zu holen.“ Fünf Punkte liegen seine Homburger hinter dem Ligaspitzenreiter Stuttgarter Kickers. Da gilt es für die Grün-Weißen nicht weitere Zähler liegen zu lassen, ehe das Team im nächsten Ligaspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Steinbach-Haiger und eine Woche in Stuttgart zum Finale der Vorrunde antreten wird. Und dann steht nächsten Dienstag mit dem DFB-Pokalspiel gegen Greuther Fürth ja noch ein ganz besonderes Highlight an. Doch: