Fußball-Regionalliga : Der FC Homburg ist am Tiefpunkt angekommen

Homburg/Kassel Der noch immer sieglose Fußball-Regionalligist ist nach der 0:3-Pleite bei Hessen Kassel auf den letzten Tabellenplatz abgestürzt. Trainer Timo Wenzel sagt: „Jetzt ist erst mal Abstiegskampf angesagt.“ Heimspiel gegen Astoria Walldorf schon am Freitagabend.

Was ist bloß mit dem FC Homburg los? Der Fußball-Regionalligist, der am Ende der vergangenen Saison unter dem neuen Trainer Timo Wenzel einen so starken Eindruck hinterlassen hatte, kommt in dieser Spielzeit auf keinen grünen Zweig.