Fußball-Saarlandliga Homburg II will raus aus dem Keller

Info

In der saarländischen Fußball-Verbandsliga Nordost empfängt Tabellenführer SV Bliesmengen-Bolchen am Samstag um 16.30 Uhr den Tabellen-13. SG Saubach. Aufsteiger FV Biesingen (Platz 15) bestreitet am Sonntag um 15 Uhr zu Hause das Kellerduell gegen Schlusslicht SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf. Der SV Schwarzenbach (10) empfängt am Sonntag um 15.15 Uhr den FC Wiesbach II (14).