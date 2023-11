Fußball-Saarlandliga Daoud warnt vor Marpingens „Ballermann“ Björn Recktenwald

Co-Spielertrainer Lukas Kohler, der selbst seit Wochen an einer Muskelverletzung laboriert, führt die durchwachsenen Ergebnisse auf das Fehlen mehrerer Leistungsträger zurück. Auch im Heimspiel am Sonntag um 14.30 Uhr gegen Schlusslicht SV Elversberg II wird die Personalsituation angespannt sein. Neben den ohnehin Verletzten stehen auch die Einsätze von Kapitän Christian Ohlinger und Torjäger Cyrill Mario Hamann auf der Kippe. Beide sind angeschlagen. Oberliga-Absteiger Elversberg II steht zwar immer noch am Tabellenende, sammelte aber in seinen vergangenen drei Partien fünf Punkte – und erzielte dabei 13 Treffer. „Das ist eine junge Mannschaft, die aber schon große körperliche Präsenz zeigt“, warnt Kohler. Das ausgefallene Saarlandpokalspiel seiner Mannschaft beim Ligarivalen Borussia Neunkirchen wird am Mittwoch, 15. November, um 19 Uhr nachgeholt.