Saarlandliga Das Überraschungsteam der Saison

Mauro Mazzotta, der sportliche Leiter der U23 des FC Homburg, gibt sich eher gelassen: „Klar, wenn es wirklich klappen würde mit dem Aufstieg, nehmen wir das natürlich erfreut an. Aber von Vereinsseite her werden wir unsere Jungs nicht bezüglich Meisterschaft unter Druck setzen. Wir schauen von Spiel zu Spiel.“ Und überhaupt gehe es an der Tabellenspitze mehr als eng zu. So führte die Spielvereinigung Quierschied vor einer Woche bereits mit vier Punkten vor dem FC Homburg II. Nach Ablauf der englischen Woche hat sich der FCH nach ihrem 3:1-Sieg am Mittwoch vergangener Woche beim Aufsteiger DJK Ballweiler-Wecklingen und ihrem jüngsten 4:1-Heimerfolg am Sonntag FSG Ottweiler-Steinbach mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Saar 05 und den punktgleichen Quierschied auf Rang eins gesetzt.