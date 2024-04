Fußball-Regionalliga Homburger Heimsieg dank Harres-Doppelpack

Die erste nennenswerte Torchance hatte in der 25. Minute David Hummel, der neben Phil Harres als zweite Spitze agierte. Hummel bekam den Ball sechs Meter vor dem Balinger Tor nicht so richtig unter Kontrolle – Chance vertan. Acht Minuten später hatte Max Jansen die bis zu diesem Zeitpunkt beste Gelegenheit für den FC Homburg. Sein Schuss im Strafraum flog aber über den Kasten. Als mancher Zuschauer in Erwartung einer torlosen ersten Halbzeit womöglich schon auf dem Weg zum Getränkestand war, schlugen die Grün-Weißen doch noch zu. Eine Flanke von Tim Steinmetz köpfte Harres (45.) aus kurzer Distanz an den Innenpfosten – von dort sprang die Kugel ins Netz. Es war Harres‘ erster Treffer seit dem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt II am 23. November 2023.