Fußball-Regionalligist FC Homburg Durch glücklichen Sieg nun auf Rang zwei

Kurz vor der Halbzeit sah Kirchhof wegen Meckerns Gelb. Zuvor wurde Weihrauch im Mittelfeld rotwürdig umgelegt. Der Frankfurter Ahmed Azaouagh sah aus Homburger Sicht „nur“ den gelben Karton. Diese Entscheidung konnte Kirchhof nicht nachvollziehen, was er Schiedsrichter Cedrik Bollheimer auch mit Nachdruck mitteilte. Die folgende Gelbe Karte sollte für Kirchhoff weitere Konsequenzen haben. Denn nach gut 50 Minuten säbelte er an der Außenlinie einen Frankfurter um und musste mit Gelb-Rot vom Platz. Die Gäste, die nur zwei Minuten vor dieser Aktion viel Glück hatten, nicht in Rückstand geraten zu sein, mussten also in Unterzahl weitermachen. Ein als Rückpass gedachter Ball von FCH-Innenverteidiger Michael Heilig war verunglückt, der Frankfurter Jihad Boutakhrit bekam die Kugel praktisch aufgelegt. Boutakhrit lief alleine auf FCH-Keeper Kretzschmar zu. Doch statt Torjubel des FSV Frankfurt atmete Grün-Weiß auf, weil der Arm des FCH-Keepers beim Torschuss mit einem starken Reflex herauszuckte (49.) und der Ball abgelenkt knapp neben das Tor ging.