Fußball-Testspiel : FCH: Spielfreude schon da, doch es hapert am Abschluss

Ludwigsthal Nach einer harten Trainingswoche absolvierte Regionalligist FC Homburg am Samstag sein zweites Testspiel. Auf dem Platz des SC Ludwigsthal besiegte der FCH erwartungsgemäß den pfälzischen Verbandsligisten SV Steinwenden.

„Die Spielfreude war meinen Jungs schon anzusehen. Allerdings war ich mit dem Abschluss der zweiten Halbzeit nicht so einverstanden“, bilanzierte Mink die 90 Minuten. Beim Torabschluss und Verwerten von Großchancen ließen die Grün-Weißen besonders in der zweiten Halbzeit einiges zu wünschen übrig. Der eingewechselte Loris Weiß brachte etwa das Kunststück fertig den Ball aus fünf Metern an den Pfosten des leeren Tores zu knallen, nachdem er den Steinwendener Torwart Daniel Lembach aufgespielt hatte (64.).

Nach einer Trainingseinheit am Sonntag, haben die Spieler des FC Homburg am heutigen Montag frei. Am Dienstagmorgen geht es zu einem fünftägigen Trainingslager an die Sportschule Bitburg. Am kommenden Samstag (8. August/14 Uhr) tritt der FCH beim Saarlandligisten SV Hasborn an zu seinem dritten Testspiel an.