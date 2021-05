Fußball-Regionalliga : FCH verdirbt Freiburg die Meisterschaftsfeier

Freiburg Fußball-Regionalligist FC Homburg gewinnt beim Spitzenreiter Freiburg II verdient mit 1:0. Damjan Marceta erzielt das Tor des Tages.

(mh) Alles war am Samstag angerichtet für die Meisterschaftsfeier der U21 des SC Freiburg. Im heimischen Möslestadion hätten die Breisgauer den Titel und den Aufstieg in Liga drei perfekt machen können. Doch der FC Homburg hatte etwas dagegen. Die Grün-Weißen, für die es sportlich um nichts mehr ging, gewannen mit 1:0. Das Tor des Tages gegen den Spitzenreiter erzielte Damjan Marceta.

„Das war ein starkes Ausrufezeichen meiner Mannschaft – auch für die kommende Saison“, freute sich Homburgs Coach Timo Wenzel. Seine Mannschaft habe von der ersten Minute an gezeigt, dass sie den Freiburgern den Titel nicht kampflos überlassen wolle. Genau genommen war es aber dann erst die zweite Minute, in der Marceta mit einem Pfostenschuss für den ersten Höhepunkt der Partie sorgte. Der 27-jährige Serbe vergab kurz darauf eine weitere gute Gelegenheit, dann schwamm sich Freiburg etwas frei. Abgesehen von einer Chance durch Nishan Burkard hatten die Hausherren aber keine echten Möglichkeiten. Anders der FC Homburg, der kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal die Schlagzahl erhöhte. Einen Schuss von Marco Hingerl aus 20 Metern konnte SC-Torwart Noah Atubolu nur abklatschen lassen – Marceta setzte den Abpraller neben das Tor (40.).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs wurde der Spitzenreiter druckvoller. Doch Kevin Schade vergab die beste Möglichkeit der Breisgauer in der 50. Minute. FCH-Torhüter David Salfeld klärte ganz stark mit dem Fuß. Nun war das Spiel offen. Zwei Minuten später setzte Homburgs Kapitän Patrick Lienhard Marceta mit einem traumhaften Zuspiel in Szene. Der Serbe hatte freie Bahn, konnte aber auch diese große Gelegenheit nicht nutzen. In der 72. Minute wurde Marceta dann aber vom Unglücksraben zum Helden. Ein schneller Vorstoß über Lienhard und Hingerl landete bei Philipp Schuck auf der linken Seite. Und dessen Hereingabe nutzte der 27-Jährige per Direktabnahme aus sechs Metern zum Tor des Tages. „Ich hatte genug Möglichkeiten, eine musste ja reingehen“, flachste Marceta nach dem Abpfiff.