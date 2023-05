Fußball-Regionalliga Sökler feiert ersten Sieg als Interimstrainer

„Am Ende war der Sieg auch in der Höhe verdient. In der zweiten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft“, freute sich Sökler über seinen ersten Sieg als Interimstrainer. Sein Nachfolger Danny Schwarz wird am Dienstag offiziell vorgestellt. Mit dem neuen Mann soll nun auch die Kaderplanung intensiviert werden. Neun Spielerverträge laufen aus. Auch der von David Hummel. Der Torschütze des 2:1 verriet: „Es gab schon Gespräche für die kommende Saison. Ich bin zuversichtlich, dass ich weiter beim FC Homburg spielen werde.“ Schwarz selbst war am Freitag nicht im Moselstadion, verfolgte die Partie aber per Livestream im Internet.