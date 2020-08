Fußball-Regionalliga : FC Homburg in Torlaune: 8:0 im Test gegen Hasborn

Luca Plattenhardt (rechts, gegen den Hasborner Johannes Gemmel) bereitete zwei der acht Tore für den FC Homburg vor. Foto: Markus Hagen

Hasborn Trotz müder Beine nach einem intensiven fünftägigen Trainingslager an der Sportschule Bitburg zeigte sich Regionalligist FC Homurg am Samstag beim Saarlandligisten SV Hasborn in guter Form.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Mit 8:0 (4:0) setzte sich das Team von Trainer Matthias Mink locker durch: „Trotz der erschwerten Bedingungen mit hohen Temperaturen haben sich meine Spieler sich gut präsentiert und viele Torchancen herausgearbeitet.“

Der SV Hasborn, der vom Ex-Co-Trainer der Homburger, Pascal Bach, trainiert wird, fand in den 90 Minuten nie ein Mittel gegen den Regionalligisten. Nach elf Minuten köpfte Daniel Di Gregorio zur Homburger Führung ein. Mit einem Doppelpack in der 19. und 22. Minute von Marcel Carl erhöhten die Grün-Weißen auf 3.0, ehe Patrick Dulleck (30.) zum 4:0-Pausenstand einnetzte. Nach der Pause war etwas der Schwung raus. Matthias Mink wechselte bis zur 70. Minute neun Mal aus. Dann legte seine Mannschaft wieder einen Zahn zu: Loris Weiß (79.), Niklas Doll (80.), Damjan Marceta (81.) und Neuzugang Philipp Schuck (86.) besorgten die Treffer zum 8:0-Endstand für den FC Homburg.