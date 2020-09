Fußball-Regionalliga : Dulleck erlöst den FC Homburg spät

Kassel. Fußball-Regionalligist FC Homburg vergibt in Kassel beste Tormöglichkeiten. Der 1:0-Siegtreffer fällt erst kurz vor Schluss.

Bis zur 88. Minute musste der FC Homburg am Samstag im Auswärtsspiel in der Regionalliga Südwest bei Hessen Kassel warten, ehe der eingewechselte Patrick Dulleck sich aus 18 Metern ein Herz fasste und abzog. Per Aufsetzer landete sein satter Schuss im Kasten der Gastgeber und markierte den 1:0-Siegtreffer.