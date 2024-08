Fußall-Regionalliga Südwest „Die Wende muss jetzt endlich her“

Ohne Phrasen-Vokabular wie „Schicksalsspiel“ zu bemühen, ist offensichtlich, dass die Auswärtspartie am Freitagabend um 19 Uhr in Dreieich gegen Schlusslicht Eintracht Frankfurt II eine ganz wichtige für die Saarpfälzer wird: Um in der Tabelle – welche so früh in der Runde freilich noch wenig aussagekräftig ist – die Spitze zumindest im Blick zu behalten. Und um zu verhindern, dass die Fans vollends auf die Barrikaden gehen.