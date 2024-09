Fußball-Regionalliga Homburg feiert einen „goldenen September“

Auf dem tiefen und durch Regenfälle aufgeweichten Rasen diktierte der FCH von Beginn an das Geschehen. Patrick Weihrauch vergab in der fünften Minute die erste von mehreren hochkarätigen Möglichkeiten im ersten Spielabschnitt. Drei Minuten später scheiterte David Hummel am Göppinger Torhüter Mattias Layer. Dann doppeltes Aluminium-Pech für den FCH: Einen Freistoß von Markus Mendler köpfte FCH-Innenverteidiger Benjamin Kirchhoff an die Unterkante der Latte. Die Kugel sprang erst auf die Torlinie – dann klärte der Göppinger Janick Schramm kurios, indem er den Ball erneut an den Querbalken bugsierte (17). Weihrauch und Mendler vergaben weitere Gelegenheiten. Aber als der FCH kurz vor der Pause mit einem Mann mehr auf dem Feld stand, schien die Homburger Führung endgültig nur noch eine Frage der Zeit. Göppingens Kapitän Filip Milisic hatte Hummel im Mittelfeld übel umgesenst und wurde mit glatt Rot zum Duschen geschickt (37.).