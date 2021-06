Fußball-Regionalliga : Beim FC Homburg ist ein Team entstanden

Homburgs Kapitän Patrick Lienhard kommt in dieser Szene gegen den Ulmer Jonas Kehl zwar einen Schritt zu spät. Trotzdem gewannen die Saarpfälzer beim SSV ihr viertes Spiel in Folge und feierten einen versöhnlichen Saisonabschluss. Foto: Markus Hagen

Homburg/Ulm Der Fußball-Regionalligist gewinnt zum Saisonfinale dank einer starken Defensivleistung beim SSV Ulm mit 2:0. Der FCH hat unter der Regie des neuen Trainers Timo Wenzel in der Liga einen starken Schlussspurt hingelegt. Das soll nächste Saison so weitergehen.

„Wir wollten die Saison mit einem positiven Ergebnis beenden und mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Das ist uns gelungen“, freute sich Trainer Timo Wenzel nach dem verdienten 2:0-Auswärtserfolg seines FC Homburg am Samstag vor 500 Zuschauern im Donaustadion beim SSV Ulm. „Hinten haben wir fast nichts zugelassen und vorne unsere wenigen Möglichkeiten effektiv genutzt“, analysierte der Übungsleiter.

Zehn Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen gehen auf das Konto des FCH-Trainers, seit er im März die Mannschaft von Matthias Mink übernommen hat. In den letzten vier Partien verließen die Saarpfälzer stets als Sieger den Platz. „Wir haben sehr gut zusammengearbeitet und viel gesprochen. Man sieht, dass ein Team entstanden ist, und das zeigt sich an der guten Leistung auf dem Platz“, bilanzierte Wenzel. Kapitän Patrick Lienhard erklärte, was den Mannschaftsgeist ausmacht: „Man hat in Ulm gesehen, worauf es ankommt. Auch wenn es nach so einer langen Saison schwer war, haben wir alle zusammen verteidigt. Jeder ist für den anderen gelaufen. Darauf können wir aufbauen.“ Durch den Erfolg bei den Spatzen schließt der FCH die bisher längste Saison in der Regionalliga Südwest (42. Spieltage) als Tabellensiebter ab.