Fußball-Regionalliga Die Erleichterung bei Ristl und Co. „ist brutal“

Riesenerleichterung beim Fußball-Regionalligisten FC Homburg. Als am Freitagabend der Abpfiff im Ahorn-Sportcamp in Dreieich ertönte, durften die Grün-Weißen den Rasen am fünften Spieltag zum ersten Mal in dieser Saison als Sieger verlassen. Mit 1:0 (1:0) bezwang der FCH Eintracht Frankfurt II. Hätten die Homburger auch beim Schlusslicht nicht gewonnen, wäre es in der Saarpfalz wohl ungemütlich geworden.