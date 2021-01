Fußball-Regionalliga : FCH-Trainingsauftakt vor Mammutprogramm im Januar

Dehnübungen auf matschigem Untergrund: Fast vollzählig und mit zwei Spielern aus der Jugend hat der FCH nach der Mini-Winterpause von nur 14-Tagen seit dem letzten Punktspiel das Training wieder aufgenommen. Foto: Markus Hagen

Homburg Nur 14 Tage nach dem letzten Punktspiel (2:2 beim FC Bayern Alzenau, am 19. Dezember) nahmen die Profis des FC Homburg am Samstag schon wieder die Vorbreitung für die Fortsetzung der laufenden Saison in der Regionalliga Südwest auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Statt wie normalerweise drei bis vier Wochen Vorbereitung, müssen in diesem Jahr acht Tage ausreichen. Der FCH hat noch ein Mammutprogramm von 28 Spielen vor der Brust.

Homburgs Trainer Matthias Mink will jedoch nicht mit der Situation hadern. „Wir müssen halt das Beste draus machen. Den anderen Vereinen geht es auch nicht anders“, sagte der Coach beim Auftakt.

24 Spieler waren zum ersten Training im neuen Jahr gekommen, darunter zwei Spieler aus der eigenen Jugend: Mika-Louis Gilcher rückte aus der U19 hoch – der Südkoreaner Ji-Hyeook Heo aus der U23. Aus dem Regionalligakader fehlen zur Zeit nur der erkrankte Johannes Kraus und Serkan Göcer, der nach einem Kreuzbandriss aber bis Saisonende ausfallen wird. Wieder voll dabei ist Mittelfeldsspieler Daniel Di Gregorio, der mehr als acht Woche verletzungsbedingt fehlte. Erst in den letzten Trainingseinheiten vor Weihnachten kam er zurück ins Teamtraining. „Er ist wieder völlig fit“, berichtet Mink.

Trotz der Rückkehr von Di Gregorio sucht der FCH-Cheftrainer noch nach einer Verstärkung. „Im defensiven Mittelfeld könnten wir nach dem Abgang von Christian Telch durchaus noch einen Spieler gebrauchen.“ Bisher hat sich aber bezüglich Verstärkung noch nichts getan. „Es muss alles passen, auch wirtschaftlich“, erklärt Mink. Bei einer möglichen Verstärkung wolle er sich auch nicht so auf die Spielposition festlegen. „Wenn uns ein Spieler weiter bringt und wir dafür die finanziellen Mittel haben, machen wir noch was.“ Mink ließ sich nicht entlocken, wo er noch Bedarf für Verstärkungen sieht. Beim Blick auf den bisherigen Saisonverlauf dürften am ehesten in der Abwehrkette Verstärkungen nötig sein.

Mink sah seine Mannschaft am Samstagnachmittag trotz 14-tägiger Teamtrainingspause in einem guten Zustand. „Die Jungs haben in der Pause gearbeitet“, erklärt Mink mit Blick auf die Trainingspläne, die die Spieler über die Feiertage mit nach Hause bekamen.

Fit müssen die FCH-Kicker auch sein, denn nicht weniger als sechs Spiele stehen für die Grün-Weißen bis Ende des Monats auf dem Plan. Fünf der sechs Januar-Partieen sind Heimspiele, die der Tabellensiebte dafür nutzen möchte, Boden in der Tabelle gut zu machen.

„Es ist noch vieles möglich. Aber wir müssen von Spiel zu Spiel denken und planen.“ Mink spricht damit die Corona-Problematik an. Auch das Wetter könnte den Terminkalender 2021 weiter durcheinander bringen.

Nachdem die Homburger am Sonntag gleich zweimal trainierten, steht unter der Woche täglich ab 13.30 Uhr eine Übungseinheit an. Am Dienstag soll dann ein Trainingsspiel stattfinden. Möglich sei das nur gegen einen höherklassigen Gegner, da der Spielbetrieb unterhalb der Regionalliga ruht. „Wenn wir keinen Gegner finden, werden wir intern ein Trainingsspiel innerhalb unseres Regionalligakaders ausspielen“, erklärt Mink.

Nach dem nächsten anstehenden Spiel am Samstag gegen den Bahlinger SC, der in dieser Saison auswärts noch keine Partie gewonnen hat, geht es für den FC Homburg in die Woche der Wahrheit. Am Dienstag, 12. Januar, empfängt man in einem weiteren Nachholspiel Spitzenreiter SC Freiburg II (die Anstoßzeit für dieses Spiel wurde auf 17 Uhr vorverlegt), ehe mit Kickers Offenbach am 16. Januar ein weiteres Spitzenteam ins Homburger Waldstadion kommt.