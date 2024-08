Fußball-Regionalliga Ohne Mut und ohne Willen

Der Trainer hatte seine Startelf im Vergleich zum vorangegangenen Spiel beim FSV Mainz 05 II (0:0) auf zwei Positionen umgestellt. Für Jermain Nischalke und Amar Suljic durften zwei andere Neuzugänge – Leon Petö und Jacob Collmann – in der Offensive ran. Und beide waren am 1:0 beteiligt. Nach Petös Flanke von links legte Homburgs mit aufgerückter Verteidiger Benjamin Kirchhoff, per Kopf in die Mitte, wo Collmann neben Kassels Emanuel Mirchev zu Fall kam. Ein Kontakt war kaum erkennbar, dennoch gab Schiedsrichter Martin Wilke Strafstoß, den Patrick Weihrauch souverän verwandelte (11. Minute). Die Elfmeter-Entscheidung brachte Kassels Trainer Alexander Kiene auf die Palme: „Wir haben uns das in der Halbzeit auf Video angesehen. Das war eine klare Fehlentscheidung.“