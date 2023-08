Fußball-Regionalliga Freier Fall gebremst – aber nicht gestoppt

Der Ausgleich für die SG fiel in der Entstehung glücklich. Doch die Hausherren verdienten sich den Treffer nach der Pause. Fulda-Lehnerz bestimmte nun die Partie. Schwarz stellte hinten auf eine Fünfer-Kette um, doch sein Team wirkte alles andere als sattelfest. Fulda-Lehnerz‘ Dennis Owusu traf mit einem Kopfball die Latte. Wenig später war Owusu schon an FCH-Torwart Kretzschmar vorbeigezogen – Tim Steinmetz rettete in höchster Not. Kretzschmar hatte bei der Szene über den Ball getreten. Der FCH-Torwart zeigte ein Spiel mit Licht und Schatten, klärte überragend gegen Moritz Reinhard (62.), Marius Köhl (62.) und Patrick Schaaf (70.), wirkte in anderen Szenen aber äußerst unsicher. Beim 2:1 der Hausherren durch Moritz Dittmann (82.), vor dem sich Fulda-Lehnerz quasi ohne Gegenwehr in den Homburger Strafraum kombinieren durfte, war Kretzschmar aber machtlos.