Fußball-Regionalliga Der junge Mann für die wichtigen Impulse

Im Alter von vier Jahren begann Jörg beim FV Weilerbach mit dem Fußball. Von der U11 bis zur U17 wurde er beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet. Im Anschluss wechselte er Anfang 2021 in den Nachwuchsbereich der SV Elversberg. Doch bereits ein halbes Jahr später schloss er sich der U19 des FC Homburg an. In dieser Saison spielt Jörg für die zweite Mannschaft des FCH in der Saarlandliga – gehört aber parallel dem Kader des Regionalligateams an. In den vergangenen drei Partien wurde er dort immer eingewechselt – und hatte mit seinen offensiven Impulsen seinen Anteil daran, dass die Grün-Weißen nach mauem Saisonstart die Tabellenspitze nun wieder im Blick haben.