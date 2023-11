Fußball-Regionalliga FCH muss „in den Ligabetrieb umschalten“

Kirchhoff begann im Alter von vier Jahren mit dem Fußball. In der Jugend trat er für Eintracht Frankfurt und den FSV Frankfurt gegen den Ball. Für den FSV spielte er bis zur U19, ehe er zum VfB Stuttgart wechselte. Über die Zwischenstation Kickers Offenbach ging es 2019 schließlich zum TSV Steinbach-Haiger. Nun trägt er das Trikot der Grün-Weißen. Dort will er sich durchsetzen, auch wenn er weiß, dass „wie gerade in der Innenverteidigung viele Alternativen haben.“ Auch der ursprünglich als Offensivspieler ausgebildete Lukas Quirin kann die Position spielen. Gegen Fürth stand er als dritter Innenverteidiger in einer Fünferkette auf dem Feld. Quirin wird gegen Steinbach Haiger aber voraussichtlich wieder auf der Bank platznehmen. Trainer Schwarz wird wohl zum zuletzt in der Liga so bewährten 4-2-3-1-System zurückkehren. Oder er setzt ob des breiten Stürmerangebots auf zwei Spitzen. Neben Phil Harres, der mit seinem bereits neunten Joker-Tor der Saison (in 17 Partien) gegen Fürth der Held war, scharrt dort auch David Hummel mit den Hufen. Zuletzt war Fabian Eisele, der am Dienstag das wichtige 1:0 erzielte, als einzige Spitze gesetzt. „Gegen Steinbach wird es wieder ein ganz anderes Spiel“, weiß der 28-Jährige, der im Sommer 2020 ebenfalls ein Intermezzo beim TSV hatte. Nach nicht mal drei Monaten und nur vier Pflichtspielen zog Eisele aber schon weiter zu Carl Zeiss Jena. Er sieht in der defensiven Kompaktheit das Erfolgsrezept der letzten Wochen: „Wir müssen die Euphorie aus dem Pokalspiel mitnehmen und vor allem hinten wieder gut stehen.“