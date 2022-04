Fußball-Regionalliga : Homburg hofft auf ein Ende der Sieglos-Serie

Homburg Der Fußball-Regionalligist empfängt am Samstag die SG Sonnenhof Großaspach im Waldstadion.

Personell gibt es gegenüber der jüngsten Partie in Steinbach-Haiger nicht viel Neues. Offensivspieler Patrick Dulleck fehlt weiter. Wenzel: „Er hat zwar wieder das Training aufgenommen, doch ein Einsatz am Samstag kommt noch zu früh.“ Dulleck wird sich nach Ende der Saison vom FC Homburg verabschieden. Wie weitere neun Spieler bekam er, wie berichtet, kein Vertragsangebot mehr vom Regionalligisten. Unter den „Aussortierten“ ist überraschenderweise auch Mittelfeldspieler Marco Hingerl zu finden. Vor zwei Jahren kam er vom kommenden Gegner Großaspach zum FCH. Timo Wenzel erklärt: „Es gab auch Pluspunkte, die für Marco sprachen, aber letzten Endes haben wir uns entschieden, nicht mehr mit ihm weiter zu machen.“ Der 25-Jährige lässt sich aber in seinen letzten Spielen für den FC Homburg nicht hängen, das zeigt seine starke Leistungen im Pokalspiel gegen den 1. FC Saarbrücken oder sein guter Auftritt zuletzt in Steinbach. Nun geht es gegen seinen Ex-Club Großaspach. „Die SG Sonnenhof braucht jeden Zähler für den Klassenerhalt. Wir aber werden nichts verschenken und wollen endlich wieder Siegen und auch Treffen“, so Hingerl, der an seine Ex-Kollegen offenbar keine Geschenke verteilen möchte. „Auch wenn in der Regionalliga für uns wohl alles gelaufen ist, wir haben noch ein ganz großes Ziel: Saarlandpokalsieger.“