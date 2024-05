Fußball-Regionalliga Kretzschmar will Fans „wieder ins Boot holen“

Torwart Tom Kretzschmar ist die schlechte Stimmung auf den Rängen in den vergangenen Partien nicht verborgen geblieben. Der 25-Jährige, der vor der Saison von 1860 München kam, äußert ebenfalls „großes Verständnis für die Fans, die sauer sind, weil wir oft nicht die Leistung gebracht haben, die in uns steckt. Auch wir Spieler sind nicht zufrieden.“ Der Schlussmann hofft trotzdem, dass die Anhänger im Saison-Endspurt wieder hinter dem Team stehen. Insbesondere in den DFB-Pokalspielen gegen Darmstadt 98, Greuther Fürth und den FC St. Pauli habe man gesehen „was für eine tolle Atmosphäre die Fans schaffen und wie sie uns unterstützen. Wir müssen alle zusammenhalten, um die Saison irgendwie zu einem guten Ende zu bringen“, sagt Kretzschmar. Mit dem „guten Ende“ meint er insbesondere das Finale um den Saarlandpokal am 25. Mai, das für eine erneute DFB-Pokal-Qualifikation maßgeblich sein kann. Homburg trifft auf den Sieger der Partie zwischen Saarlandligist FSV Jägersburg und Drittligist 1. FC Saarbrücken (Mittwoch). „Im Finale brauchen wir jede Hilfe“, sagt Kretzschmar, der die Anhänger „mit einer guten Leistung gegen Mainz wieder mit ins Boot holen“ will.