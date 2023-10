Fußball-Regionalliga Homburg ist heiß auf das Traditionsduell

So sieht es auch FCH-Außenverteidiger Dennis Lippert. „Die Niederlage in Freiberg war total unnötig“, findet er. Zumindest hatte seine Mannschaft durch die Englische Woche rasch Gelegenheit zur Wiedergutmachung – und die gelang durch einen 3:0-Erfolg am Dienstag bei der TSG Balingen. „Da haben wir gespielt, wie wir es auch in Freiberg wollten. Hinten nichts zulassen – und vorne unsere Chancen verwerten“, sagt Lippert. Einer, auf den beides zutraf, war er selbst: Der 27-Jährige Defensivspieler tauchte in der 37. Minute im Balinger Strafraum auf, wurde von Markus Mendler per Hacke bedient – und traf aus zwölf Metern zum 2:0.